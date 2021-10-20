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    МОЗ перевірив харчоблоки: у 10% працівників садочків та шкіл – стафілокок

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    У школах і дитсадках провели раптові перевірки працівників харчоблоків - МОЗ перевірив харчоблоки: у 10% працівників садочків та шкіл – стафілокок
    У школах і дитсадках провели раптові перевірки працівників харчоблоків
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання

    У школах і дитсадках України провели раптові перевірки працівників харчоблоків на предмет золотистого стафілокока і виявили, що кожен десятий працівник має бактерії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «11 жовтня регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України розпочало раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока», – йдеться в повідомленні.

    Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.

    Так, у ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

    Стафілокок виявили:

    • дитсадки – 422 особи;
    • школи – 455 осіб;
    • оздоровчі заклади – три особи;
    • інтернати – 55 осіб;
    • інші заклади – п’ять осіб.

    Також результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

    «Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання», – йдеться в повідомленні.

    До слова, у понад 30 працівників шкільних їдалень Одещини виявили стафілокок.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілокока.

    Нагадаємо, нещодавно у Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів.

    Також раніше у Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я школа отруєння кишкова інфекція їжа Україна інфекція дитячий садок
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    МОЗ перевірив харчоблоки: у 10% працівників садочків та шкіл – стафілокок