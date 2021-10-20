МОЗ перевірив харчоблоки: у 10% працівників садочків та шкіл – стафілокок

У школах і дитсадках провели раптові перевірки працівників харчоблоків

Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання

У школах і дитсадках України провели раптові перевірки працівників харчоблоків на предмет золотистого стафілокока і виявили, що кожен десятий працівник має бактерії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«11 жовтня регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України розпочало раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока», – йдеться в повідомленні.

Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.

Так, у ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

Стафілокок виявили:

дитсадки – 422 особи;

школи – 455 осіб;

оздоровчі заклади – три особи;

інтернати – 55 осіб;

інші заклади – п’ять осіб.

Також результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

«Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання», – йдеться в повідомленні.

До слова, у понад 30 працівників шкільних їдалень Одещини виявили стафілокок.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілокока.

Нагадаємо, нещодавно у Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів.

Також раніше у Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка.