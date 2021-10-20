МОЗ перевірив харчоблоки: у 10% працівників садочків та шкіл – стафілокок
Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання
У школах і дитсадках України провели раптові перевірки працівників харчоблоків на предмет золотистого стафілокока і виявили, що кожен десятий працівник має бактерії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«11 жовтня регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України розпочало раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока», – йдеться в повідомленні.
Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.
Так, у ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).
Стафілокок виявили:
- дитсадки – 422 особи;
- школи – 455 осіб;
- оздоровчі заклади – три особи;
- інтернати – 55 осіб;
- інші заклади – п’ять осіб.
Також результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.
«Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання», – йдеться в повідомленні.
До слова, у понад 30 працівників шкільних їдалень Одещини виявили стафілокок.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілокока.
Нагадаємо, нещодавно у Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів.
Також раніше у Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка.
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