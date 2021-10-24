Українці масово скаржаться на якість газу

Споживачам доводиться витрачати більше палива, а значить і більше платити за нього

Українці стали частіше скаржитися на те, що газ у їхніх квартирах і будинках став гірше гріти. Через це їжа готується довше, посуд чорніє, а за наявності газового опалення в помешканні холоднішає. Експерти не виключають, що це пов’язано зі зниженням калорійності газу, тобто під час згоряння паливо стало давати менше тепла. Водночас кожен українець може подати заявку на перевірку якості газу. Про це повідомляє AgroTrend.

Калорійність газу в Україні могла погіршитися через те, що газ недоочищено. Таку думку висловив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він уточнив, що в газ під час транспортування і зберігання потрапляє «сміття» з труб. Після того, як паливо «дістають з труби з усіма домішками, піском», його очищують. Але коли таке очищення проводиться недостатньо якісно, фактичне теплотворення газу падає.

Крім побутових незручностей, низька віддача газом тепла призводить до ще однієї проблеми. Споживачам доводиться витрачати більше палива, а значить і більше платити за нього, хоча кількість отриманого тепла за фактом залишається такою ж, як і раніше.

На що скаржаться?

Українці на початку жовтня 2021 року стали нарікати на те, що газ погано гріє воду. Свої скарги люди розміщують у соціальних мережах і на спеціалізованих сайтах, наприклад Спілки власників житла.

Також українці стали розміщувати відео в Youtube. Споживачі демонструють, наскільки довго стала закипати вода на плиті. Якщо зазвичай літр закипає за 5 хвилин, то тепер у деяких на це йде 12 хвилин.

Крім того, в Івано-Франківській області заявляють про неприємний запах газу. Також скаржаться на колір.

«Коли бачиш цей помаранчевий газ… Лічильник намотує, як дурень, а у тебе тільки й того, що сковорода і чайник гріються на плиті… Це дратує. Я готую все на газу та бачу, що на найбільшій конфорці сковорода не може розжаритися, щоб млинці посмажити. Всі каструлі обвуглені від домішок у газі», – розповіла мешканка регіону Олеся.

Як перевірити газ?

Якщо проблема не в техніці споживача – власне, газовій плиті або котлі, українці можуть запросити перевірку якості газу. Як це робиться, роз’яснили в «Нафтогазі України». Потрібно:

Написати заяву в газорозподільне підприємство, тобто компанію, яка займається транспортуванням газу, а не його продажем. У документі потрібно запросити контроль тиску і теплоти згорання газу.

Газорозподільна компанія протягом 5 днів зобов’язана надати результати перевірки. Це будуть копії паспорта фізико-хімічних показників газу за останній місяць.

Крім того, компанія зобов’язана відправити співробітника для перевірки газу в місці проживання людини, яка написала заяву. Зробити це повинні протягом 2 днів у містах та 5 днів у селах.

Якщо за результатами перевірки виявиться, що газ не відповідає нормам, споживача чекає перерахунок. Газорозподільне підприємство повинно виплатити споживачеві компенсацію. А ось якщо газ виявиться нормальним, клієнтові доведеться доплатити самому – покрити витрати на перевірку.