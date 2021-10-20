Вчені відкрили новий вид цибулі

Цибуля росте на висоті від 3 до 4,8 тисячі метрів на відкритих луках, піщаних грунтах, уздовж річок і гірських потоків

Дослідники з Індії описали раніше невідомий їстівний вид цибулі Allium negianum, що росте в долині на кордоні з Непалом. Стаття вчених опублікована в журналі PhytoKeys.

Фахівці з Національного бюро генетичних ресурсів рослин відкрили рослину в долині на північному сході індійського штату Уттаракханд. Вона росте на висоті від 3 до 4,8 тисячі метрів на відкритих луках, піщаних грунтах, уздовж річок і гірських потоків.

Дослідники відзначають, що морфологічно новий вид найближче до названого в честь російського мандрівника цибулі Пржевальського, який також тростей в Гімалаях.

При цьому місцеві жителі вже давно культивують раніше невідомий науці вид. За їх словами, цибуля, що росте в долині – одна з кращих на місцевому ринку.

Allium negianum поки відома лише за західними Гімалаях. Дослідники побоюються, що потік людей, які будуть прагнути його спробувати, може становити загрозу для диких популяцій.

Рід Allium містить близько 1,1 тисячі видів рослин, серед яких такі поширені культури як ріпчаста і зелена цибуля, а також часник.