  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В Умані скоєно напад на хасида

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисники напали на хасида в Умані - В Умані скоєно напад на хасида
    Зловмисники напали на хасида в Умані
    фото: ОЄОУ

    По гарячих слідах затримати нападників не вдалося

    У місті Умань Черкаської області сьогодні ввечері було скоєно черговий напад на хасида. Про це повідомляє «Об'єднана єврейська община України» у своєму Телеграм-каналі.

    Напад стався в районі могили Рабі Нахмана біля будинку №10 на вулиці Пушкінській. Жертвою зловмисників став брацлавський хасид, який має дозвіл на постійне проживання в Україні.

    «Напад скоїли двоє молодих людей, які відразу ж зникли з місця злочину. Спіймати їх по гарячих слідах не вдалося», – повідомили в ОЄОУ.

    В організації нагадали, що подібний інцидент стався рік тому з хасидським підлітком з Ізраїлю. Тоді нападника знайшли й притягнули до відповідальності.

    Теги: напад Умань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Умані скоєно напад на хасида