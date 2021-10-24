В Умані скоєно напад на хасида
По гарячих слідах затримати нападників не вдалося
У місті Умань Черкаської області сьогодні ввечері було скоєно черговий напад на хасида. Про це повідомляє «Об'єднана єврейська община України» у своєму Телеграм-каналі.
Напад стався в районі могили Рабі Нахмана біля будинку №10 на вулиці Пушкінській. Жертвою зловмисників став брацлавський хасид, який має дозвіл на постійне проживання в Україні.
«Напад скоїли двоє молодих людей, які відразу ж зникли з місця злочину. Спіймати їх по гарячих слідах не вдалося», – повідомили в ОЄОУ.
В організації нагадали, що подібний інцидент стався рік тому з хасидським підлітком з Ізраїлю. Тоді нападника знайшли й притягнули до відповідальності.