В Умані скоєно напад на хасида

По гарячих слідах затримати нападників не вдалося

У місті Умань Черкаської області сьогодні ввечері було скоєно черговий напад на хасида. Про це повідомляє «Об'єднана єврейська община України» у своєму Телеграм-каналі.

Напад стався в районі могили Рабі Нахмана біля будинку №10 на вулиці Пушкінській. Жертвою зловмисників став брацлавський хасид, який має дозвіл на постійне проживання в Україні.

«Напад скоїли двоє молодих людей, які відразу ж зникли з місця злочину. Спіймати їх по гарячих слідах не вдалося», – повідомили в ОЄОУ.

В організації нагадали, що подібний інцидент стався рік тому з хасидським підлітком з Ізраїлю. Тоді нападника знайшли й притягнули до відповідальності.