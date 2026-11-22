Російський дрон влучив у десятиповерхівку на Перемозі у Дніпрі

Російський безпілотник влучив у десятиповерховий житловий будинок на масиві Перемога у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Від удару в одній із квартир пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону. У під'їзді зупинено ліфт, оскільки уламки пошкодили стіни ліфтової шахти. У будинку проведуть додаткове технічне обстеження.

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Пробита стеля й бетонні уламки після влучання російського дрона в Дніпрі фото: Борис Філатов / Telegram

З мешканцями на зв’язку представники районної адміністрації. На місці також працюють благодійники. За словами Філатова, в Амур-Нижньодніпровському районі внаслідок російських атак вибило шибки у двох приватних будинках.

Нагадаємо, 17 листопада внаслідок російської атаки на Дніпро було пошкоджено житлові будинки, гімназію та почесне консульство Австрії. За даними міського голови Бориса Філатова, у дев’яти багатоповерхівках вибило понад 400 вікон. Пошкоджено також близько 25 приватних будинків і гаражний кооператив. У мікрорайоні Краснопілля комунальники закривали пошкоджені покрівлі під час зливи. До лікарень доправили трьох людей, серед них — 15-річного хлопця.

Днем раніше, 16 листопада, російські війська тричі за день ударили по заводу «Олейна» у Дніпрі. Унаслідок атак у місті загинули двоє людей, пошкоджено десять багатоповерхівок, а частина Дніпра залишилася без електропостачання.