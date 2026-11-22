Гора Піп Іван під час шторму 21 та 22 листопада

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль штормить. Станом на 08:00 22 листопада на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно й туманно, випало багато снігу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

На фото Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області видно, як лід укрив дерев'яну споруду. Через густий туман її обриси ледь проглядаються.

фото: гірські рятувальники Прикарпаття

Напередодні рятувальники радили туристам відкласти походи у високогір'я до покращення погоди. У тумані легко збитися з маршруту, на обмерзлих ділянках можна послизнутися, а сильний вітер ускладнює рух відкритими схилами та хребтами.

Нагадаємо, вранці 21 листопада на Піп Івані було 3 градуси морозу, а швидкість вітру сягала 20 м/с. Через високу вологість рятувальники фіксували обледеніння.

Укргідрометцентр прогнозував 22 листопада невеликий мокрий сніг у західних і північних областях. На заході пориви вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с. У більшості регіонів удень очікується від 0 до +5 °C, на півдні та південному сході — до +8 °C. У Києві синоптики прогнозували мокрий сніг і 2–4 градуси тепла.