Патріарх Варфоломій на Афоні помолився за припинення війни в «стражденній Україні»

Вселенський патріарх молитовно розділив свій біль і співчуття з українським народом

Вселенський патріарх Варфоломій на Святій Горі Афон помолився за припинення війни в «стражденній Україні» та висловив свою солідарність із українським народом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило.

«Вселенський патріарх Варфоломій у перший день перебування на Святій Горі в монастирі Івірон перед чудотворною Іверською іконою Божої Матері звершив сугубу молитву за припинення війни та воцаріння миру в «стражденній Україні». Він молитовно розділив свій біль і співчуття з українським народом і у своєму слові перед присутніми афонськими ченцями від різних афонських монастирів запевнив, що його серце постійно з Україною і що він щодня молиться за якнайшвидше припинення війни», – повідомив Сергій Шумило.

За словами Сергія Шумила, Варфоломій своїм прикладом закликав афонське братство також молитися за якнайшвидше припинення війни в Україні. Також на знак молитовної солідарності з українським народом він спеціально запалив перед чудотворною Іверською іконою Богородиці свічку – як символ молитви та жертви Богу за «стражденну Україну».

«Отці з Афону кажуть, що така молитва Вселенського патріарха в Уділі Божої Матері перед найшанованішою Її чудотворною іконою має велику силу і значення», – пояснив директор Міжнародного інституту афонської спадщини.

Нагадаємо, Константинопольська церква засуджує російське вторгнення в суверенну Українську державу та невпинно молиться за припинення насильства.

Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з Президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.

Як повідомлялося, церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги.

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