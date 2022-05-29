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    Події в Україні

    Патріарх Варфоломій на Афоні помолився за припинення війни в «стражденній Україні»

    Вселенський патріарх Варфоломій на Святій Горі Афон - Патріарх Варфоломій на Афоні помолився за припинення війни в «стражденній Україні»
    Вселенський патріарх Варфоломій на Святій Горі Афон
    фото: orthodoxtimes.com

    Вселенський патріарх молитовно розділив свій біль і співчуття з українським народом

    Вселенський патріарх Варфоломій на Святій Горі Афон помолився за припинення війни в «стражденній Україні» та висловив свою солідарність із українським народом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило.

    «Вселенський патріарх Варфоломій у перший день перебування на Святій Горі в монастирі Івірон перед чудотворною Іверською іконою Божої Матері звершив сугубу молитву за припинення війни та воцаріння миру в «стражденній Україні». Він молитовно розділив свій біль і співчуття з українським народом і у своєму слові перед присутніми афонськими ченцями від різних афонських монастирів запевнив, що його серце постійно з Україною і що він щодня молиться за якнайшвидше припинення війни», – повідомив Сергій Шумило.

    За словами Сергія Шумила, Варфоломій своїм прикладом закликав афонське братство також молитися за якнайшвидше припинення війни в Україні. Також на знак молитовної солідарності з українським народом він спеціально запалив перед чудотворною Іверською іконою Богородиці свічку – як символ молитви та жертви Богу за «стражденну Україну».

    «Отці з Афону кажуть, що така молитва Вселенського патріарха в Уділі Божої Матері перед найшанованішою Її чудотворною іконою має велику силу і значення», – пояснив директор Міжнародного інституту афонської спадщини.

    Нагадаємо, Константинопольська церква засуджує російське вторгнення в суверенну Українську державу та невпинно молиться за припинення насильства.

    Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з Президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.

    Як повідомлялося, церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги.

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    Теги: росія окупанти церква Папа Римський війна Україна Facebook Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній населення окупація #stoprussia
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    Патріарх Варфоломій на Афоні помолився за припинення війни в «стражденній Україні»