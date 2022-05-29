Досі заміновано: військова адміністрація просить не відвідувати пляжі Одеси

Все узбережжя Одещини заміноване

Мешканці Одеси та області продовжують нехтувати заборонами, наражаючи на небезпеку себе та дітей. Про безвідповідальну поведінку місцевих мешканців, яка набула масового характеру, у ефірі всеукраїнського телемарафону розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він звернувся до одеситів та гостей регіону із нагадуванням, що все узбережжя Одещини заміноване. Також через шторм море періодично виносить на пляжі російські протикорабельні міни. Проте, за його словами, небезпека не зупиняє любителів пляжного відпочинку.

Особливо цинічною безвідповідальністю Сергій Братчук назвав поведінку батьків, які приводять на заміновані пляжі дітей. Він зазначив, що юристи вже працюють над розробкою відповідних законодавчих положень, аби притягати порушників до відповідальності — адже справа не у тому, що люди порушують громадський порядок або умови воєнного стану.

«Мова йде про те, що сьогодні влада, обласна і міська, намагаються максимально врятувати людей. Це без перебільшення. Мені б дуже не хотілося, вибачте, щоб руки, ноги та голови одеситів, або інших охочих засмагати на замінованих територіях, літали потім над акваторією Чорного моря», — зазначив речник Одеської ОВА.

Тим часом Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони.

Як відомо, на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

25 квітня ввечері в Одесі лунали вибухи.