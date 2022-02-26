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    Церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги

    Церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги
    фото з відкритих джерел

    Почувши дзвін, необхідно терміново переходити в сховища

    По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради України.

    «Важливо! По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів, необхідно терміново переходити в сховища», - мовиться у дописі.

    СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

    Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

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    Теги: Росія окупанти церква війна Україна
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    Церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги