Церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги

Почувши дзвін, необхідно терміново переходити в сховища

По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради України.

«Важливо! По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів, необхідно терміново переходити в сховища», - мовиться у дописі.

СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

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