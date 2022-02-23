«Не лякайтесь». Московська церква пояснила вірянам, як реагувати на вторгнення Путіна

«Не ми перші таке переживаємо. Але до усіх християн всіх епох звучить цей заклик Христа: «не жахайтеся»

Керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату Антоній (Паканич) закликав вірян Московського патріархату «не лякатися». Його слова наводить портал «Православная жизнь».

«У світі завжди відбувалося і відбуватиметься безліч страшних та трагічних подій. Не ми перші таке переживаємо. Але до усіх християн всіх епох звучить цей заклик Христа: «не жахайтеся», – прокоментував священнослужитель нову агресію Путіна.

На думку священника, вірянам в жодному разі не можна брати участь у роздмухуванні конфліктів, множенні страхів, насадженні паніки, адже завдання християн – «приносити мир, спокій та тишу».

«Бо повстане народ на народ, і царство на царство; і будуть голод, мор та землетруси місцями; усе ж це – початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас; і вас зненавидять усі народи за ім'я Моє; і тоді багато хто спокуситься, і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного; і багато лжепророків повстане, і багатьох спокусять; і, через збільшення беззаконня у багатьох охолоне любов; хто ж витерпить до кінця, той спасеться» (Мф. 24:7–13)», – «заспокоїв» владика свою паству цитатою з Євангелія.

Також Антоній закликав віруючих молитися та не брати участь у поширенні тривожних чуток.

«Найважливіше, що ми можемо зробити для ближніх – підтримати слабких у міру наших сил та можливостей – молитвою, милостинею, взаємодопомогою. Але в жодному разі не можна брати участь у роздмухуванні конфліктів, множенні страхів, насадженні паніки. Наше завдання – приносити мир, спокій та тишу. Хай допоможе цими днями Господь усім стражденним, зляканим, втраченим! Хай зміцнить терпіння наше, через яке ми спасемося», – підсумував керуючий справами УПЦ.

Раніше Московська церква в Україні нарешті розродилась заявою щодо російського вторгнення.

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