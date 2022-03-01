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    Вселенський патріарх засудив російське вторгнення

    Український народ змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави - Вселенський патріарх засудив російське вторгнення

    Український народ змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави

    фото: Генконсульство України у Стамбулі

    Константинопольська церква солідарна з українцями

    Константинопольська церква засуджує російське вторгнення в суверенну Українську державу та невпинно молиться за припинення насильства. Про це повідомив генконсул України в Стамбулі Роман Недільський.

    «Церква-Мати засуджує безпідставне російське вторгнення до суверенної Української держави, є солідарною з українським народом і невпинно молиться за припинення насилля, яке чиниться агресором, та якнайшвидше відновлення справедливого миру в країні», – сказав на зустрічі в генконсульстві України Вселенський патріарх.

    Зазначається, що в ході розмови Варфоломій висловив глибокі співчуття з приводу втрат серед захисників України та мирного населення. Він розповів, що ввечері 27 лютого розмовляв з Президентом Володимиром Зеленським і висловив підтримку главі держави, уряду і народу України.

    Вселенський патріарх побажав усім українським дипломатам сили та витримки в часи тяжких випробувань і викликів.

    Недільський висловив вдячність за цей прояв підтримки.

    «Ваші молитви захищають і надихають усіх українців. Віримо, що з Божою допомогою Україна зможе подолати російську агресію, і в нашій державі настане мир», – підкреслив генконсул.

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    Український народ змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави. фото: Генконсульство України у Стамбулі
    Український народ змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави. фото: Генконсульство України у Стамбулі

    У записі на згадку про візит Вселенський патріарх зазначив, що «Церква-Мати є солідарною з героїчним українським народом, який змагається за Батьківщину і незалежність своєї держави».

    Нагадаємо, через війну Путіна проти України Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ.

    Як повідомлялося, церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги.

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    Теги: церква незалежність Україна населення
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    Вселенський патріарх засудив російське вторгнення