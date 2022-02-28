Зеленський поговорив із патріархом Варфоломієм

Вселенський понтифік запевнив президента в солідарності Матері-Церкви та її постійних молитвах про припинення вогню та негайне припинення військових конфліктів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Дякую за теплу розмову, Ваша Святосте Варфоломію. Ваші слова – як руки, які підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидкий наступ миру», – написав Зеленський.

Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте #Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022



Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський зателефонував Його Святості Вселенському Патріарху Варфоломію якому він розповів про ситуацію, що склалася в його країні після вторгнення військ Російської Федерації.

Президент подякував Патріарху за висловлення підтримки з боку Вселенського Патріархату його неспокійній країні і запросив його посилити молитви за боротьбу українців за свободу і територіальну цілісність своєї батьківщини.

Вселенський Патріарх запевнив президента, що Вселенський Патріарх і надалі підтримуватиме свободу українського народу та свободу їхньої батьківщини.

Вселенський понтифік запевнив президента в солідарності Матері-Церкви та її постійних молитвах про припинення вогню та негайне припинення військових конфліктів, а також привітав його з непохитним бойовим духом та натхненням і підтримкою, яку він надає своєму народу своєю мужністю і стійкістю, щоб якнайшвидше принести мир в Україну, народу який, як і інші народи, прийняв православну віру від Константинопольської церкви.

Нагадаємо, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

Як відомо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.