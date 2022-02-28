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    Зеленський поговорив із патріархом Варфоломієм

    Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм - Зеленський поговорив із патріархом Варфоломієм
    Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм
    фото з відкритих джерел

    Вселенський понтифік запевнив президента в солідарності Матері-Церкви та її постійних молитвах про припинення вогню та негайне припинення військових конфліктів

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це глава держави повідомив у Twitter.

    «Дякую за теплу розмову, Ваша Святосте Варфоломію. Ваші слова – як руки, які підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидкий наступ миру», – написав Зеленський.


    Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський зателефонував Його Святості Вселенському Патріарху Варфоломію якому він розповів про ситуацію, що склалася в його країні після вторгнення військ Російської Федерації.

    Президент подякував Патріарху за висловлення підтримки з боку Вселенського Патріархату його неспокійній країні і запросив його посилити молитви за боротьбу українців за свободу і територіальну цілісність своєї батьківщини.

    Вселенський Патріарх запевнив президента, що Вселенський Патріарх і надалі підтримуватиме свободу українського народу та свободу їхньої батьківщини.

    Вселенський понтифік запевнив президента в солідарності Матері-Церкви та її постійних молитвах про припинення вогню та негайне припинення військових конфліктів, а також привітав його з непохитним бойовим духом та натхненням і підтримкою, яку він надає своєму народу своєю мужністю і стійкістю, щоб якнайшвидше принести мир в Україну, народу який, як і інші народи, прийняв православну віру від Константинопольської церкви.

    Нагадаємо, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

    Як відомо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.

    Теги: окупанти українці Володимир Зеленський президент Вселенський патріарх Варфоломій
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    Зеленський поговорив із патріархом Варфоломієм