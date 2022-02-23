Митрополит Епіфаній звернувся до Московського Патріархату: Не чекайте

Митрополит закликав всіх зберігати тверезість духу, стриманість у словах і діях, не піддаватися страху

Митрополит закликав українців до захисту рідної землі від кремлівської агресії

Відповіддю на російську агресію може бути лише: згуртований опір, захист рідної землі, свободи й гідності, боротьба з агресором до перемоги. Про це написав предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму зверненні до українців у Facebook.

«Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна. Історією не раз доведено, що лише суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різні за своїми релігійними переконаннями можуть залишатися вільними, користуватися повнотою прав і свобод. І навпаки, життя на дотепер захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу засвідчує, що разом з кремлівськими окупантами приходить кровопролиття, руїна, неволя, страх», – зазначив глава ПЦУ.

Він закликав українців до захисту рідної землі від кремлівської агресії, до боротьби за українську державність, підтримки збройних сил та всіх захисників.

«Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі. На нашому боці – правда. Нашу державу підтримує світове співтовариство, всі люди доброї волі. Мільйони підносять щоденно свої молитви за мир для України. Господь дотепер не раз допомагав нашому народу, давав сили і мудрість долати виклики. Переконаний, що і у нинішніх випробуваннях Бог допоможе нам захистити правду, утвердити справедливий мир», – додав релігійник.

Митрополит також звернувся до православних братів і сестер, які в Україні належать до Московського Патріархату.

«Кремль розширює свою агресію, використовуючи риторику «захисту православ’я». Не чекайте, доки ваші очільники наважаться припинити мовчання і нарешті щось сказати на захист миру, на захист України – зробіть це кожен особисто. Агресор повинен почути і побачити, що ви не чекаєте його, не потребуєте його військ і його влади. Це – громадянський і християнський обов’язок кожного з вас особисто», – зазначив Епіфаній.

Митрополит закликав всіх зберігати тверезість духу, стриманість у словах і діях, не піддаватися страху. Адже на нашому боці – правда, а значить – і Господня допомога та перемога.

«З молитвою на вустах, з любов’ю до Бога, до України, до ближніх, борімося проти зла – і побачимо перемогу. Закликаю на українську державу, на воїнів, які захищають Україну, та на весь наш народ Господнє благословення! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!» – завершив такими словами звернення глава ПЦУ.

Нагадаємо, раніше предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній у День єднання звернувся до українців і зазначив, що намагання ворога роз’єднати українців не матимуть успіху.

Нагадаємо, 16 лютого, у День єднання в Україні пройшов спільний молебень у Софійському соборі. За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зібралися очільники всіх церков». Проте, предстоятель Московської церкви Митрополити Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну.