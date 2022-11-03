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«Вчергове йду з «Нафтогазу». Вітренко підбив підсумки роботи

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Вчергове йду з «Нафтогазу». Вітренко підбив підсумки роботи
Наступником Вітренка, імовірно, стане Олексій Чернишов
фото: Юрій Вітренко/ Facebook

У першому півріччі збитки компанії становили 57 млрд грн, а в другому вже зафіксували прибуток

Ескголова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook написав пост-подяку колегам і підбив підсумки своєї діяльності на посаді.  

«Особливо хочу подякувати своїм колегам в компанії, які в надзвичайно складних умовах показали позитивні результати. Ви – зіркова команда», – прокоментував він.

Серед здобутків Вітренко назвав:

  • Видобуток. У 2021 році видобуток почав збільшуватися після років падіння. Наразі економія для України від споживання газу власного видобутку становить $1,5-2 млрд доларів на рік. Мовляв, «Нафтогаз» зміг показати реальну перспективу різкого збільшення видобутку за рахунок освоєння нетрадиційних покладів, зокрема за рахунок технології горизонтального буріння.  
  • Надійне постачання газу в минулому опалювальному сезоні. Газу вистачило навіть, щоб підстрахувати електрогенерацію в березні, інакше були б віялові відключення. На цей опалювальний сезон закачали достатні обсяги газу.  
  • Фінансова стабільність. Після 19 млрд грн збитків у 2020 році і 10 млрд збитків тільки у першому кварталі 2021 року нова команда забезпечила повернення до прибутковості за результатами 2021 року (+12 млрд грн).  

«Війна принесла компанії величезні збитки. Руйнування, втрата, знецінення активів. Витрати на допомогу армії та цивільним. Додаткові відрахування в резерв сумнівних боргів через неплатоспроможніть клієнтів. Це все компанії потрібно було провести в обліку в першому кварталі, коли почалась повномасшабна війна. Але вже з другого кварталу 2022 ви знову зробили компанію прибутковою, зокрема завдяки тому, що ви на цей час добровільно знизили собі зарплати на 70%, при цьому працюючи в два рази більше. Компанія взагалі має вийти на прибуток за результатами року у разі реалізації вже прийнятих законів щодо компенсації «різниці в тарифах», – написав Вітренко.

Крім того, він радить всім почитати річний звіт за 2021 та щойно опублікований звіт менеджменту за перше півріччя 2022 року. Також Вітренко побажав успіху наступникові і висловив сподівання щодо швидкого  призначення незалежної та компетентної наглядової ради, щоб компанія продовжила трансформацію від Державного комітету нафти та газу до сучасної корпорації з врядуванням за міжнародними стандартами. 

Як стало відомо, загальний збиток групи «Нафтогаз» за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 млрд грн. Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності компанії за перше півріччя 2022 року. Зокрема, збиток за перший квартал 2022 року склав 57,58 млрд грн.

«Основними факторами формування збитку в першому кварталі стали додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни, а також негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації у відповідності до покладених на компанію державою спеціальних обов’язків», – пояснюють у «Нафтогазі». 

Серед факторів збитковості компанії у першому кварталі компанія також вказує руйнування активів внаслідок обстрілів з боку РФ. Водночас у другому кварталі компанія декларує прибуток у розмірі 0,42 млрд грн.  

Компанія зауважує, що у відповідності до консолідованого фінансового плану «Нафтогазу» на 2022 рік, затвердженого правлінням, за результатами року компанія планує отримати прибуток 91,8 млрд грн, переважно за рахунок отримання компенсації «за різницю в тарифах» підприємствами ТКЕ та операторами газорозподільних мереж. Крім того, компенсацію за покладені урядом спеціальні обов’язки сподівається отримати і сам «Нафтогаз». 

«Така компенсація має бути виплачена з державного бюджету України. Зокрема, це зумовлено різницею між вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації, яку встановила держава в рамках покладення спеціальних обов’язків на компанію. Відповідно, щоб покладені державою спеціальні обов’язки не наносили збитки компанії, ця різниця має бути компенсована державою», – вважають у «Нафтогазі». 

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». 

Наступником Вітренка називають міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що призначення Олексія Чернишова керівником «Нафтогазу» є незаконним, оскільки порушує закон «Про запобігання корупції». 

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Теги: Нафтогаз України технології держава війна Facebook

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