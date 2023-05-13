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Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
На переконання терориста, українці застосовуватимуть тепер все озброєння, яке накопичили у своєму арсеналі
фото з відкритих джерел

Військовий країни агресорки прогнозує, що вибухи скоро будуть не тільки в Донецьку та Луганську, але й у російських містах

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін у паніці через удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Луганську. Красномовна реакція російського військового з'явилася у його Telegram-каналі.

Спочатку Гіркін поділився новиною про те, що вчорашню «бавовну» в Луганську влаштували далекобійні ракети Storm Shadow. 

Прогноз терориста на майбутнє не дуже оптимістичний для росіян. На його переконання, українці застосовуватимуть тепер все озброєння, яке накопичили у своєму арсеналі.

«Ростов на черзі. І не тільки Ростов», – коротко прокоментував Гіркін.

Зазначимо, сьогодні прилетіло в тимчасово окупований Луганськ. Російські військкори переконані, що удар по Луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130 км.

Нагадаємо, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Росію чекає битва за Казахстан.

Раніше Гіркін обурився через заклик Пригожина завершити війну проти України.

Проте терорист неочікувано розхвалив Україну – заявив, що контрнаступ ЗСУ буде вдалим.

До слова, триває 444-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка. 

 

Теги: Ігор Гіркін ЗСУ Луганщина ракета

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