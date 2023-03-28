Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
фото: Володимир Омелян/Facebook

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках.

Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів у 2017 році. Про це Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ... Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я», – написав він.

На думку Омеляна, це рішення суду започатковує дуже важливу судову практику, що за реформи судити не можна.

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках.

За даними слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр.

Рішення ексчиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році понад 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн грн.  Розслідування зазначених фактів велося з 11 листопада 2019 року.

У червні 2020 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» експосадовця.

У жовтні 2021 року Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна. Суд вирішив, що у діях ексміністра відсутній склад кримінального правопорушення.

Теги: суд Володимир Омелян

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни не визнають дійсним міжнародний ордер на арешт Путіна
Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
20 березня, 14:21
Елітний комплекс в Буковелі та квартири в центрі Києва: арештовано майно охоронця Януковича (фото)
Елітний комплекс в Буковелі та квартири в центрі Києва: арештовано майно охоронця Януковича (фото)
20 березня, 12:59
Медійниця Золотова і Чекіна стійко трималися в суді
Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає
17 березня, 15:25
На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)
На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)
15 березня, 13:37
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
Патріарх Філарет остаточно виграв суд у представників ЛГБТ-спільноти
13 березня, 16:33
У Верховному суді розглянуть справу щодо Полтавського ГЗК
Верховний суд розгляне справу стосовно пакету акцій Полтавського ГЗК, яким хоче заволодіти Коломойський
10 березня, 13:38
Міжнародний суд ООН у Гаазі
Пентагон блокує передачу доказів злочинів Росії до Гааги – NYT
9 березня, 05:48
Колишній керівник аеропорту «Бориспіль» отримав вирок: деталі
Колишній керівник аеропорту «Бориспіль» отримав вирок: деталі
1 березня, 14:25
Працюємо заради справедливості для України й українців
Геноцидна політика Росії матиме невідворотні юридичні наслідки: звернення Зеленського (відео)
28 лютого, 23:21

Події в Україні

ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду
Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
20K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
16K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
13K
У Києві тривога тривала майже три години
8843
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
7748
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту