Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках.

Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок Вищого антикорупційного суду щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів у 2017 році. Про це Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ... Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я», – написав він.

На думку Омеляна, це рішення суду започатковує дуже важливу судову практику, що за реформи судити не можна.

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Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана в 2016-2019 роках.

За даними слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр.

Рішення ексчиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році понад 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн грн. Розслідування зазначених фактів велося з 11 листопада 2019 року.

У червні 2020 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» експосадовця.

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У жовтні 2021 року Антикорупційний суд виправдав ексміністра Омеляна. Суд вирішив, що у діях ексміністра відсутній склад кримінального правопорушення.