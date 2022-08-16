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Вибухи під Джанкоєм: перші супутникові знімки наслідків

Надія Клочко
glavcom.ua
Вибухи під Джанкоєм: перші супутникові знімки наслідків
Під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, окупанти зберігали близько 50 одиниць різної техніки.
фото з відкритих джерел

Склади боєприпасів біля Джанкоя злетіли у повітря вранці 16 серпня

Журналіст програми розслідувань «Схеми» Кирило Овсяний опублікував знімки наслідків вибухів на російському складі боєприпасів під Джанкоєм в окупованому Криму.

У себе в Twitter Овсяний показав фото ворожого складу боєприпасів у Майському від 15 серпня і після вибухів 16 серпня.

На знімках видно пожежу у будівлях, де зберігалися боєприпаси. Супутникові знімки надала компанія Planet.

Знімок складу боєприпасів біля Джанкоя від 15 серпня
Знімок складу боєприпасів біля Джанкоя від 15 серпня
фото: Kyrylo Ovsianyi/Twitter
Знімок складу боєприпасів біля Джанкоя після вибухів 16 серпня
Знімок складу боєприпасів біля Джанкоя після вибухів 16 серпня
фото: Kyrylo Ovsianyi/Twitter

Як відомо, 16 серпня вранці на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

За даними українських військових, незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, зберігали  близько 50 одиниць різної техніки. 

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Пізніше відомство написало, що все сталося «внаслідок диверсії». 

Газеті The New York Times з посиланням на одного з українських високопосадовців заявила, що вибух складу боєприпасів у Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму – це робота елітного українського підрозділу.

Нагадаємо, 16 серпня також з'явилася інформація, що на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим.  Керівник проєкту Bellingcat та журналіст Христо Грозєв повідомив, що на авіабазі ВМФ Росії у Гвардійському поблизу Сімферополя в тимчасово окупованому Криму розміщувалися 12 літаків Су-24М та ще 12 літаків Су-25СМ.

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Теги: Крим вибух війна в Україні росія окупанти окупація

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