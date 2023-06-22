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Вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях та подбайте про власну безпеку

Вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Про це повідомляють моніторингові канали. 

Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. 

Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликають перебувати в укриттях.

«Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе», - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі 21 червня, ввечері, близько 20:25 пролунали два потужні вибухи.  Як зазначається, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

Також внаслідок нічної атаки 21 червня на Хмельниччину, Повітряні сили знищили всі шість ворожих дронів-камікадзе.

Зокрема у ніч проти 21 червня на околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунала серія вибухів.

Теги: ворог Харківщина Кривий Ріг вибух

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