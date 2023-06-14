Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)

В Одесі троє людей загинули і 13 були поранені

Потерпілим надають як медичну, так психологічну допомогу

В Одесі, по якій вночі російські агресори здійснили ракетний удар, завершилась пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Знову житлові будинки. Знову об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центр, навчальний заклад, магазини, церква, заклад харчування. Вночі. Підступно, як і завжди», – наголосив він.

Як зазначив Клименко, троє людей загинули і 13 були поранені.

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Потерпілим надають як медичну, так психологічну допомогу. Пошуково-рятувальна операція завершена, з підкреслив міністр.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.