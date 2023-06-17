У Росії безпілотники атакували нафтопровід

Вибухи прогриміли в районі нафтопроводу «Дружба»

Росіяни заявляють про збиття українських дронів

У районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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За непідтвердженою версією, система протиповітряної оборони нібито збила кілька українських безпілотників біля міста Новозибків. Інформації щодо постраждалих немає.

Mash стверджує, що атака не мала успіху, нафтопровід не отримав пошкоджень.

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Нагадаємо, у місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня прогриміли потужні вибухи.