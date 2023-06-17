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У Росії безпілотники атакували нафтопровід

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії безпілотники атакували нафтопровід
Вибухи прогриміли в районі нафтопроводу «Дружба»
фото ілюстративне

Росіяни заявляють про збиття українських дронів

У районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області прогриміли вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За непідтвердженою версією, система протиповітряної оборони нібито збила кілька українських безпілотників біля міста Новозибків. Інформації щодо постраждалих немає.

Mash стверджує, що атака не мала успіху, нафтопровід не отримав пошкоджень.

У Росії безпілотники атакували нафтопровід фото 1

Нагадаємо, у місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня прогриміли потужні вибухи.

Теги: вибух росія війна безпілотник

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