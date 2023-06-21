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В окупованому Токмаку пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Токмаку пролунали вибухи
В окупованому Токмаку другу ніч поспіль неспокійно

Вибухи почали лунати після опівночі

На околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунала серія вибухів уночі 21 червня. Аналогічна ситуація відбувалася у місті й добу тому. Про це повідомляють запорізькі пабліки.

Вибухи почали лунати в районі Токмака після опівночі.

Згідно з даними Telegram-каналу «Гнила Черешня», було зафіксовано чотири прильоти на північній околиці міста.

Трохи пізніше стало відомо, що в районі міста сталося ще 3 вибухи.

«І ще 2 (прильоти) для повноти картини туди ж», – йдеться у публікації.

Минулої ночі на околицях Токмака також чули вибухи. Тоді, за даними партизанів, «бавовна» сталася також на північних околицях населеного пункту, в стороні Молочанська.

Зокрема 20 червня, близько 5:00 ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу «Шахед». Поцілили у критично важливий об’єкт. 

Також у Києві у ніч проти 20 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО. Міська влада попереджала жителів столиці про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Теги: Львів Telegram влада черешня

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В окупованому Токмаку пролунали вибухи
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