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ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет
Шість ракет ворог випустив по кривому Рогу
фото: пресслужба ДСНС

Ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс

Сьогодні вночі, 13 червня, російські окупанти атакували Україну з восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспії. Усього було випущено 14 крилатих ракет. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет фото 1

Також зазначається, що під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку було знищено українською ППО.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня сили ППО збили три крилаті ракети над Кривим Рогом, але є і прильоти,  пошкоджені цивільні об’єкти. Загинуло шестеро людей.

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.

Теги: росія окупанти ракета рашисти ворог ЗСУ

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