ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет

Шість ракет ворог випустив по кривому Рогу

Ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс

Сьогодні вночі, 13 червня, російські окупанти атакували Україну з восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспії. Усього було випущено 14 крилатих ракет. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку було знищено українською ППО.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня сили ППО збили три крилаті ракети над Кривим Рогом, але є і прильоти, пошкоджені цивільні об’єкти. Загинуло шестеро людей.

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.