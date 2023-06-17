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Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров
РосЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін
фото ілюстративне

Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ

Окупанти планують депортувати 300 дітей із Запорізької області до Чуваської Республіки. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін», – повідомив Федоров.

Мер Мелітополя повідомив, що спочатку російські окупанти позбавили українських дітей Азовського моря та щасливого дитинства, а тепер засилають малечу за 1600 км від дому вглиб Росії.

«Далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників. Українські діти – останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу», – повідомив Федоров.

Як повідомлялося, росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей.

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Теги: окупанти монета Іван Федоров ворог росіяни Запорізька область

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