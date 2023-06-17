Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров

РосЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін

Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ

Окупанти планують депортувати 300 дітей із Запорізької області до Чуваської Республіки. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін», – повідомив Федоров.

Мер Мелітополя повідомив, що спочатку російські окупанти позбавили українських дітей Азовського моря та щасливого дитинства, а тепер засилають малечу за 1600 км від дому вглиб Росії.

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«Далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників. Українські діти – останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу», – повідомив Федоров.

Як повідомлялося, росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей.