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Вибухи у Черкаській області та обстріли Запоріжжя: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи у Черкаській області та обстріли Запоріжжя: головне за ніч
На Черкащині повідомляли про роботу ППО-
фото з відкритих джерел

Вночі у Черкаській області було чути вибухи

На Київщині вночі лунала повітряна тривога. У Черкаській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Запорізька область була під обстрілом понад 300 разів за добу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 серпня, щоб ви були в курсі подій.

У Черкаській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Черкаській області під час оголошеної повітряної тривоги місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Інформацію про це підтвердили кореспонденти Суспільного, зазначивши, що було чутно кілька вибухів.

У Києві повітряна тривога тривала 39 хвилин

Сьогодні, 23 серпня, вночі у столиці пролунала повітряна тривога. Тривогу оголосили через загрозу балістики з півночі. У 00:30 оголосили відбій.

Запорізька область була під обстрілом понад 300 разів за добу

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Запорізької області, здійснивши 317 обстрілів по 9 населених пунктах протягом доби. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 51-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Штаб Гарріс звинувачує Трампа у приниженні американських євреїв – The Times of Israel

Передвиборний штаб віцепрезидента США Камали Гарріс звинуватив Дональда Трампа в систематичному приниженні американських євреїв на тлі його останніх коментарів про Ізраїль. Прессекретар кампанії Гарріс, Чарльз Лютвак, зазначив, що Трамп неодноразово використовував антисемітські стереотипи та підносив неонацистів, тоді як Гарріс та її команда завжди виступали проти будь-яких проявів антисемітизму. Про це повідомляє The Times of Israel.

Теги: Запоріжжя Запорізька область Іван Федоров

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