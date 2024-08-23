Окупанти 317 разів обстріляли Запорізьку область: є поранені

Внаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Під час артилерійського обстрілу російськими військами житель Гуляйполя зазнав поранень

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Запорізької області, здійснивши 317 обстрілів по 9 населених пунктах протягом доби. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 51-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зафіксовано: 4 авіаційні удари,180 атак БпЛА, 5 обстрілів з РСЗВ та128 артударів.

Найбільше постраждали Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка та Левадне. В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, за добу росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені.

До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.