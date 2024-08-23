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Окупанти 317 разів обстріляли Запорізьку область: є поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти 317 разів обстріляли Запорізьку область: є поранені
Внаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань житлові будинки та об'єкти інфраструктури
фото: Іван Федоров

Під час артилерійського обстрілу російськими військами житель Гуляйполя зазнав поранень

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Запорізької області, здійснивши 317 обстрілів по 9 населених пунктах протягом доби. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 51-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зафіксовано: 4 авіаційні удари,180 атак БпЛА, 5 обстрілів з РСЗВ та128 артударів.

Найбільше постраждали Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка та Левадне. В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, за добу росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені.

До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.

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Теги: Запоріжжя поранення росіяни

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