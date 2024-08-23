Штаб Гарріс звинувачує Трампа у приниженні американських євреїв – The Times of Israel

Передвиборний штаб Гарріс заявив, що Трамп «постійно принижує американських євреїв»

Передвиборний штаб віцепрезидента США Камали Гарріс звинуватив Дональда Трампа в систематичному приниженні американських євреїв на тлі його останніх коментарів про Ізраїль. Прессекретар кампанії Гарріс, Чарльз Лютвак, зазначив, що Трамп неодноразово використовував антисемітські стереотипи та підносив неонацистів, тоді як Гарріс та її команда завжди виступали проти будь-яких проявів антисемітизму. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Наша компанія завжди буде ясною: антисемітизму та ненависті немає місця в Демократичній партії чи в нашій країні» , - сказав Лютвак в електронному листі.

Ці звинувачення прозвучали після того, як Трамп заявив, що Гарріс «не любить євреїв» і закликав єврейських демократів «перевірити голову» через їхню підтримку Демократичної партії. У відповідь кампанія Гарріс підкреслила, що їхня команда об'єднує виборців, які відкидають риторику ненависті Трампа, і прагнуть до перемоги на майбутніх виборах.

«У цій гонці є один кандидат, який послідовно принижує американських євреїв, підносить неонацистів і використовує антисемітські штамПи, і це Дональд Трамп» , – додав прессекретар.

Дискусія навколо цих питань стала ще гострішою через нещодавні напади Трампа на єврейську спільноту та його звинувачення в тому, що Демократична партія толерує антисемітів серед своїх прихильників. У той час як Республіканська єврейська коаліція критикує Гарріс за її нібито недостатню підтримку Ізраїлю, Єврейська демократична рада Америки наполягає, що саме Трамп підживлює антисемітські настрої у країн.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу у Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.