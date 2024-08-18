Стало відомо, чи евакуюються росіяни з Курщини на окуповану територію Запоріжжя

Перших переселенців з Курщини привезли до тимчасово окупованої Кирилівки

Іван Федоров: «Евакуація жителів Курської області на окуповані території – це черговий пропагандистський крок окупантів»

Жителі російської Курської області масово не евакуюються на тимчасово окуповані території Запорізької області. Проте є поодинокі випадки переселення. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

За його словами, перших переселенців з Курщини привезли на Азовське узбережжя до тимчасово окупованої Кирилівки. Однак він наголосив, що «жодної масовості» немає.

«Це навіть не про сотні сімей. Це поодинокі сім’ї, яких привезли суто для російської пропаганди: начебто вони допомагають», – зазначив він.

Також Федоров додав, що із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише декілька прийняли росіян з Курської області.

«Евакуація жителів Курської області на тимчасово окуповані території – це черговий пропагандистський крок окупантів, щоб показати «турботу» про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету», – додав голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, українська влада має попіклуватися про цивільне населення взятих під контроль територій Курської області РФ. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи критику через евакуацію росіян до України.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну.

До слова, влада Курської області Росії оголосила обов'язкову евакуацію всього прикордонного з Україною Глушківського району через ускладнення безпекової ситуації.