Заборона Московської церкви, атака РФ на дитяче кафе в Запоріжжі. Головне за 20 серпня
О 17:45 ворог обстріляв село Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви, Росія вдарила по дитячому кафе в Запоріжжі, парламент ухвалив за основу законопроєкт про позбавлення зрадників держнагород. «Главком» склав добірку новин 20 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.
За підтримку законопроєкту проголосувало 265 народних депутатів.
Парламент ухвалив за основу законопроєкт про позбавлення зрадників держнагород
Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.
Відповідно до чинного законодавства, позбавити державних нагород наразі можливо лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.
Удар по дитячому кафе в Запоріжжі
Сьогодні, 20 серпня, о 17:45 ворог вдарив по селу Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі. Боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском. Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, а також дівчина 18-ти років.
Зокрема, 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводили реанімаційні заходи. Згодом стало відомо, що хлопець помер. Стан інших постраждалих стабільний.
Нове засідання «Рамштайну»
6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині. Про це повідомили військово-повітряні сили США в Європі.
Зокрема, попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася у Брюсселі 13 червня.
Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ
Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.
Рішення підтримав 321 народний обранець. Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.
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