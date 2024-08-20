Заборона Московської церкви, атака РФ на дитяче кафе в Запоріжжі. Головне за 20 серпня

О 17:45 ворог обстріляв село Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі

Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви, Росія вдарила по дитячому кафе в Запоріжжі, парламент ухвалив за основу законопроєкт про позбавлення зрадників держнагород. «Главком» склав добірку новин 20 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

За підтримку законопроєкту проголосувало 265 народних депутатів.

Парламент ухвалив за основу законопроєкт про позбавлення зрадників держнагород

Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Відповідно до чинного законодавства, позбавити державних нагород наразі можливо лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.

Удар по дитячому кафе в Запоріжжі

Сьогодні, 20 серпня, о 17:45 ворог вдарив по селу Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі. Боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском. Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, а також дівчина 18-ти років.

Зокрема, 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводили реанімаційні заходи. Згодом стало відомо, що хлопець помер. Стан інших постраждалих стабільний.

Нове засідання «Рамштайну»

6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині. Про це повідомили військово-повітряні сили США в Європі.

Зокрема, попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася у Брюсселі 13 червня.

Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ

Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Рішення підтримав 321 народний обранець. Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.