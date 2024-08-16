Житель Запоріжжя знайшов рештки мамонта на березі Дніпра

Виявлені рештки – це права плечова кістка, лопатка та гомілка, що належать мамонту найвеличнішому

У Запоріжжі місцевий житель знайшов на березі Дніпра кістки мамонта. Вони належать унікальному для Півдня України мамонту найвеличнішому. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя».

Дві великі кістки знайшов Костянтин Неліпа, який рибалив на березі Дніпра. За словами чоловіка, він сфотографував знахідку на телефон, але не став забирати, вирішивши спершу порадитись зі спеціалістом.

Через соцмережі Костянтин знайшов Михайла Муленка, виконуючого обов'язки завідувача відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця», та показав йому місце знахідки.

«Я знайшов дві кістки, третю знайшов вже Михайло, коли приїхали на місце. Коли я їх знайшов, вони були вкриті водою. А коли ми приїхали, вода трішки впала. Однієї кістки не було на місці, її поцупив хтось. Ми її знайшли трошки далі в кущах», – розповів чоловік.

фото: Суспільне Запоріжжя

Працівники заповідника припустили, що кістки належать тварині мамонтової фауни й забрали знахідку з собою, адже рівень води спав і рештки опинилися на суходолі – під загрозою викрадення або пошкодження.

Палеонтологи з Києва допомогли встановити, що виявлені рештки – це права плечова кістка, лопатка та гомілка, що належать мамонту найвеличнішому. Це був один з останніх видів роду мамонтів, який жив із середнього плейстоцену до свого вимирання в голоцені.

фото: скріншот/Суспільне Запоріжжя

Такі мамонти мешкали на території Північної півкулі: в Америці, Європі, Азії та Сибіру, зауважив представник заповідника. За його словами, знахідка є унікальною для Запоріжжя: за увесь час вдалося віднайти лише дві схожі кістки, а втім, одна з них була втрачена в часи Другої світової війни.

Тепер науковці планують продовжити досліджувати територію, де були виявлені кістки вимерлої тварини. Знайдені ж рештки консервують для подальшого вивчення та експонування.

Нагадаємо, київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років.