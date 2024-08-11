Росія щоденно застосовує хімічну зброю на Півдні України

Лиховій заявив, що з 536 боєприпасів, які скинув ворог, 11 були з отруйними речовинами

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами. Про це повідомляє речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Речник зазначив, що на ділянці фронту, за яку відповідає «Таврія», використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань.

«І щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами», – заявив Лиховій.

Нагадаємо, що протягом липня зафіксовано 358 випадків застосування РФ боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук.

До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.