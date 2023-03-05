Ситуація в Бахмуті та Центр розслідування злочинів РФ: головне за ніч

Українські сили продовжують контролювати Бахмут, масового відведення військ немає

На тлі поширення інформації про відступ українських військових із Бахмута Східне угруповання розповіло про реальну ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту. Крім того, голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай назвав найважчий осередок боїв у Луганській області. Тим часом Україна підписала з партнерами угоду про запуск Центру розслідування злочинів агресії Росії, а окупанти вчергове вдарили по Запоріжжю. «Главком» зібрав головні події ночі проти 5 березня.

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Ситуація в Бахмуті

Українські сили продовжують контролювати місто Бахмут Донецької області. Масового відведення військ звідти немає. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Водночас, за його словами, українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у місті. Своєю чергою, аналітики ISW висловили оцінку, що російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут.

Центр розслідування злочинів РФ

Україна підписала з партнерами угоду про запуск Центру розслідування злочинів агресії Росії, який запрацює влітку цього року. Відкриття міжнародного центру в Гаазі стане ще одним юридичним кроком для притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

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Найважча ділянка на Луганщині

Ситуація в регіоні залишається складною. Ворог зосередив усі зусилля на Кремінній Луганської області. Крім того, постійно обстрілюється Білогорівка. Однак, за словами голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, ворогу не допомагає навіть постійна зміна тактики, оскільки «прорирвів», а також просування на цьому напрямку в росіян немає.

Вибух у Запоріжжі

Ввечері суботи, 4 березня, під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомляло «Суспільне». Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає.

Профіцит потужності в енергосистемі

Попри постійні атаки РФ на критичну інфораструктуру, Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності в енергосистемі та достатніми запасами газу й вугілля. Станом на 3 лютого запаси вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Тестування українських пілотів у США

Двоє українських пілотів прибули до Сполучених Штатів для тестування навичок управління бойовими літаками. Зокрема, оцінюватимуться вміння керувати винищувачами F-16, але сам тест проходитиме виключно на симуляторах літаків. Згодом до програми можуть приєднатися ще 10 українських військових.