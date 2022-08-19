Politico: США не проти ударів ЗСУ західною зброєю по об'єктах в окупованому Криму

Штати не проти ударів ЗСУ західною зброєю по об'єктах в Криму

Україна не повинна використовувати американську зброю для нападу всередині Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена не виступає проти ударів української армії по цілях Росії у тимчасово окупованому Криму західною зброєю. Про це пише Politico з посиланням на представника адміністрації, який повідомив інформацію анонімно.

«Звичайно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною», – сказав він.

За інформацією видання, Україна не повинна використовувати зброю американського виробництва для нападу всередині Росії. На уточнювальне запитання чи вважає адміністрація півострів українською територією, чиновник відповів: «Крим – це Україна».

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів.

Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії.

Також раніше повідомлялося, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював.