СБУ затримала російську інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ під Бахмутом

Зловмисниця збирала дані про дислокацію українських військ й «зливала» у Telegram-канали

Служба безпеки поблизу передової на Донеччині викрила ще одну інформаторку Росії. Зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Жінка намагалася встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS. Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання, у районі міста Костянтинівка. Зловмисниця виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала «потрібні» відомості у знайомих під виглядом побутових розмов.

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Отриману інформацію вона «зливала» до чотирьох Telegram-каналів, створених російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

Повідомлення зловмисниці в Telegram-каналах фото: СБУ

Як встановило слідство, жінка підписалася на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої дописи з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

Повідомлення зловмисниці в Telegram-каналах фото: СБУ

Служба безпеки повідомила затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років тюрми.

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Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який готував серії повітряних атак на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Раніше СБУ викрила двох чиновниць-колаборанток у Херсоні, одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон.