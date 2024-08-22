Відключення світла 23 серпня: «Укренерго» потішило українців

Починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла

«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію

Завтра, 23 серпня, застосування відключень не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, при зміні ситуації в енергосистемі – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня, застосування відключень світла не прогнозується.

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.