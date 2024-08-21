Графіки відключень світла на 22 серпня: «Укренерго» зробило сюрприз українцям

«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію

Завтра, 22 серпня, застосування відключень світла не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, при зміні ситуації в енергосистемі – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.