Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи будуть відключення світла 10 серпня: прогноз «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи будуть відключення світла 10 серпня: прогноз «Укренерго»
10 серпня відключення застосовуватись не будуть
фото: glavcom.ua

«Укренерго» рекомендує використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

У суботу, 10 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть. Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: відключення світла електроенергія енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зміна підходів до тарифоутворення та скасування поділу споживачів за класами напруги могли призвести до серйозних фінансових наслідків для низки підприємств України»
Скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги негативно вплинуло б на бізнес – EBA
Сьогодні, 14:22
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу більшу частину генерації
23 липня, 18:42
Гарріс починає підготовку до виборів
Угорщина поставила підніжку Україні, Гарріс іде у президенти: головне за ніч
23 липня, 07:52
Глава МЗС України закликав європейських партнерів активізувати зусилля за пʼятьма напрямами роботи
Кулеба назвав пʼять кроків для термінової допомоги енергетиці України
22 липня, 22:03
За даними асоціації, на даний момент в Україні існує потенціал для будівництва до 3 ГВт вітроелектростанцій протягом наступних двох років
Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори
21 липня, 16:20
16 липня нардепи проголосували за Законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну
Інвестори не отримали стимулу для будівництва вітроенергетики в Україні – асоціація
17 липня, 16:57
В Україні протягом всієї доби буде застосовано обмеження споживання електроенергії
В одній з областей України застосовано аварійні відключення світла
15 липня, 13:07
«Через борги, які накопичувались, і компанії не могли розрахуватись з банками і далі реалізовувати проєкт»
Борги в зеленій енергетиці ослаблюють інтерес інвесторів до будівництва нових потужностей – Конеченков
14 липня, 16:56
Дніпропетровщина лідирує за кількістю скарг на графіки відключень
Держенергонагляд перевірить застосування графіків відключень світла
11 липня, 15:58

Події в Україні

РФ вдарила по супермаркету та «Новій пошті» в Костянтинівці: є загиблі, багато поранених (оновлено)
РФ вдарила по супермаркету та «Новій пошті» в Костянтинівці: є загиблі, багато поранених (оновлено)
Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)
Кількість загиблих та поранених у Костянтинівці зросла (фото)
Чи будуть відключення світла 10 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 10 серпня: прогноз «Укренерго»
Кабмін дав вказівку встановлювати сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах
Кабмін дав вказівку встановлювати сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах
Уряд готує енергетичний проєкт на півночі України
Уряд готує енергетичний проєкт на півночі України
Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті
Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
9824
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8580
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4707
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
4295
Німецького депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусії
2915
Чи вдасться ЗСУ захопити Курську АЕС? Прогноз від The Economist

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua