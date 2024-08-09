Чи будуть відключення світла 10 серпня: прогноз «Укренерго»

10 серпня відключення застосовуватись не будуть

«Укренерго» рекомендує використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

У суботу, 10 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть. Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.