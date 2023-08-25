Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)

Через Маріуполь зафіксоване найбільше від початку літа переміщення російської військової техніки

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано активне переміщення російських військ у напрямку Бердянська та Розівки Запорізької області. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Також Андрющенко повідомив, що вперше цього літа помітили рух вантажівок з живою силою, що направляються через місто в напрямку Волновахи Донецької області.

«Фіксуємо велике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрямку Бердянська. Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом тижня з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу «Рапіра», паливнозаправники та автобуси з поки живою силою», – йдеться в повідомленні Андрющенка.

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Радник мера Маріуполя додав, що наразі встановлюється, чи це переміщення техніки є поповненням військових таборів ворога після того, як минулого тижня особовий склад звідти був перекинутий на Бердянський та Маріупольскькі напрямки або ж це пряме поповнення військ РФ на лінії фронту в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розробили так званий «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, згідно з яким Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч шляхом міграції з РФ.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району. Окупанти зазнали чималих втрат.

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До слова, російські військові вбили понад сотню українських дітей під час облоги Маріуполя. Місцеві партизани знайшли докази, що підтверджують злочини окупантів.

Триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.