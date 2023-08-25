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Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ активно переміщуються в бік Бердянська та Розівки (фото, відео)
фото: Telegram

Через Маріуполь зафіксоване найбільше від початку літа переміщення російської військової техніки

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано активне переміщення російських військ у напрямку Бердянська та Розівки Запорізької області. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також Андрющенко повідомив, що вперше цього літа помітили рух вантажівок з живою силою, що направляються через місто в напрямку Волновахи Донецької області.

«Фіксуємо велике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрямку Бердянська. Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом тижня з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу «Рапіра», паливнозаправники та автобуси з поки живою силою», – йдеться в повідомленні Андрющенка.

Радник мера Маріуполя додав, що наразі встановлюється,  чи це переміщення техніки є поповненням військових таборів ворога після того, як минулого тижня особовий склад звідти був перекинутий на Бердянський та Маріупольскькі напрямки або ж це пряме поповнення військ РФ на лінії фронту в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розробили так званий «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, згідно з яким Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч шляхом міграції з РФ.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району. Окупанти зазнали чималих втрат. 

До слова, російські військові вбили понад сотню українських дітей під час облоги Маріуполя. Місцеві партизани знайшли докази, що підтверджують злочини окупантів. 

Триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. 

Теги: партизани відео радник населення місто Telegram окупанти

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