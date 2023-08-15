Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ

Арахамія: «Відмова від територій не призводить до завершення конфлікту, а лише сприяє появі нових конфліктів у різних куточках світу»

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії заявив, що гіпотетичні роздуми про можливу відмову України від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО сприяють посиленню агресивних дій з боку Росії. Про це Арахамія написав в Telegram.

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«Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію. У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Росії подобається ця ідея, оскільки вона виправдовує їхню агресивну політику та порушує міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів.

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«Відмова від територій не призводить до завершення конфлікту, а лише сприяє появі нових конфліктів у різних куточках світу», – зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

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