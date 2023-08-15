Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ
фото з відкритих джерел

Арахамія: «Відмова від територій не призводить до завершення конфлікту, а лише сприяє появі нових конфліктів у різних куточках світу»

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії заявив, що гіпотетичні роздуми про можливу відмову України від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО сприяють посиленню агресивних дій з боку Росії. Про це Арахамія написав в Telegram.

«Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію. У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Росії подобається ця ідея, оскільки вона виправдовує їхню агресивну політику та порушує міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів. 

«Відмова від територій не призводить до завершення конфлікту, а лише сприяє появі нових конфліктів у різних куточках світу», – зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. 

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії. 

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України

Теги: Україна Telegram Давид Арахамія обмін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща – прогресивна європейська країна, але є нюанси
Чергова «зрада»? Про польсько-українські відносини
4 серпня, 09:04
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
Глава МЗС Франції закликала сприймати війну в Україні як загрозу для всього світу
18 липня, 08:29
Дмитро Кулеба та Ахім Штайнер
Україна й ООН підписали меморандум стосовно післявоєнного відновлення держави
18 липня, 22:58
Наслідки вибуху на Кримському мосту
Повітряні сили не виключають можливої «помсти» РФ за вибухи на Кримському мосту
18 липня, 13:57
При натисканні на іграшку можна почути душевну українську народну пісню
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)
29 липня, 11:30
Ілон Маск заважає ЗСУ звільнити Крим
The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму
29 липня, 21:00
Андрій Єрмак зустрівся з представниками ЗМІ і прокоментував саміт у Саудівській Аравії
Саміт у Саудівській Аравії: Україна підбила підсумки
8 серпня, 14:09
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки
ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках: яка ситуація на фронті
8 серпня, 19:42
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України
Вчора, 22:35

Події в Україні

Банкова різко відреагувала на ідею представника НАТО про відмову України від територій
Банкова різко відреагувала на ідею представника НАТО про відмову України від територій
Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ
Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України
Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України
В Україні вдруге за день лунала масштабна тривога (мапа)
В Україні вдруге за день лунала масштабна тривога (мапа)
Ракетний удар по Львову: поліція показала перші хвилини після вибуху (відео)
Ракетний удар по Львову: поліція показала перші хвилини після вибуху (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
13K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
8461
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
7462
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7461
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5827
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
14 серпня, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту