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Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
За минулу добу окупанти завдали 47 авіаційних ударів по території України
фото ілюстративне

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 серпня

Триває 548-ма доба 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 серпня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Тур'я, Блешня, Янжулівка, Миколаївка, Гай Чернігівської області; Об'єднане, Ходине, Угроїди, Новодмитрівка, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційого удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Максимівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське, Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис, Посад-Покровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Удари ЗСУ по окупантах

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала удар по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Російські псевдовибори на окупованих територіях України

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму. Відтак, планується проведення «виборів» у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно.

Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.

Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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