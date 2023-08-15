Ракетна атака на Львів: понад десяток постраждалих (фото)
Пожежу у багатоповерхівці ліквідували
Рятувальники у Львові ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«15 серпня вранці надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці, що сталася внаслідок ворожої атаки. Займання виникло у квартирах п’ятиповерхового житлового будинку та на горищі. Пожежу ліквідовано о 10:20», – йдеться в повідомленні.
До гасіння залучалося 45 чоловік особового складу та дев’ять одиниць техніки ДСНС.
Крім того, голова місцевої ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки постраждали 15 людей. Серед них – 10-річна дитина. П'ятьох людей госпіталізували, в інших потерпілих – царапини та порізи через вибиті вікна.
Пошкоджено близько 40 будинків у місті та області. Обстеження будівель ще триває.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.
У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.
Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.
У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок.
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