Наступ росіян під Куп’янськом. ЗСУ роз’яснили ситуацію

Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру

Наступ російських загарбників на Куп'янському напрямку має локальний характер. Дії окупантів не мають ознак стратегії. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає Financial Times.

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«У районі Куп'янська росіяни намагаються атакувати, а не перебувають у статичній обороні, як на інших ділянках фронту. Успіху у ворога там немає, проте Кремль намагається досягти «завдання-мінімуму» та повністю окупувати Донецьку область», – йдеться у повідомленні.

Скібіцький наголосив, що операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади.

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Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.