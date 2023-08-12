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ЗСУ поцілили у військову базу ворога на Херсонщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ поцілили у військову базу ворога на Херсонщині
Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару HIMARS знищено військову техніку ворога у тимчасово окупованому Раденську
фото з відкритих джерел

В окупованому Раденську – чорний дим та розбита техніка ворога

Сили оборони поцілили у військову базу росіян в окупованому Раденську на Херсонщині. Відповідне відео опублікував спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

На відео видно чорний дим та розбиту техніку ворога.

ЗСУ поцілили у військову базу ворога на Херсонщині фото 1

Нагадаємо, триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції.

Раніше ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку. 

Нагадаємо, ворог на півдні вже суттєво відчуває «дірки» в логістиці завдяки «бавовні», яка є результатом роботи Сил оборони України. 

Теги: авіація озброєння ворог відео

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