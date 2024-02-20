Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Стара Гута, Кучерівка, Нова Слобода, Волфине, Миропілля, Степок, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив дві безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито три атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки неподалік Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів безуспішно намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Старомайорське Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито дві атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено одну спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Понятівка, Білозерка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та п’ять зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

До слова, ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній.

Читайте також: Справжні гарантії безпеки для України
Теги: війна ЗСУ окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Костіна, найбільш масовану ракетну атаку північнокорейською балістикою задокументовано 7 лютого 2024 року
Генпрокурор розповів, скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні
16 лютого, 17:35
Окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району
Ворог атакував Харківщину ракетами
12 лютого, 00:22
З 2022 року кількість німців, які згодні збільшити прийом українських біженців, зменшилася майже вдвічі
Німці все менше хочуть допомагати Україні: невтішні результати опитування
9 лютого, 11:50
За словами Зеленського, однією з переліку ключових цілей на 2024 рік є завдання побудувати в армії дієву систему ротацій
Зеленський назвав перелік змін у ЗСУ, які відбудуться найближчим часом
8 лютого, 19:12
Зеленський обговорив Боргом повернення депортованих українських дітей
Зеленський зустрівся з новим главою ОБСЄ
2 лютого, 20:40
«Є ідея позиціонувати Україну таким чином, щоб вона утримувала свої позиції на полі бою на даний момент»
У США з'явилось нове бачення стосовно нашої війни?
30 сiчня, 14:01
Узяті в полон російські десантники розповіли, що «їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять «накат»
ЗСУ взяли у полон елітних російських десантників: деталі спецоперації
30 сiчня, 08:15
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ
29 сiчня, 07:22
ЗСУ продовжують стримувати російських загарбників на усіх ділянках фронту
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
24 сiчня, 19:57

Події в Україні

ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
Їв гілки замість їжі: на Черкащині чоловік два тижні блукав лісом
Їв гілки замість їжі: на Черкащині чоловік два тижні блукав лісом
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та Росії
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та Росії
Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного (відео)
Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного (відео)
Вибух у Донецьку: видніється дим біля будівлі так званого уряду «ДНР» (фото, відео)
Вибух у Донецьку: видніється дим біля будівлі так званого уряду «ДНР» (фото, відео)
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: де зараз перебуває підозрюваний депутат
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: де зараз перебуває підозрюваний депутат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
102K
Чому Путін перемагає?
45K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
27K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
25K
Данілов розповів, яку пропозицію робила Україна вбитому російському пілоту Кузьмінову
22K
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком

Новини

Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Сьогодні, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Сьогодні, 15:08
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua