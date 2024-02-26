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Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян
Заяви пропагандистів спрямовані на деморалізацію суспільства та створення панічних настроїв
фото: Центр протидії дезінформації

Росіяни поширюють у соцмережах вкиди про те, що керівництво міста нібито готується до втечі

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими, повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

Зокрема, ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що керівництво Харкова готується «втікати» з міста. За словами пропагандистів, про це свідчить виділення коштів на ремонт доріг у районі Люботина та Коротича.

Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян фото 1

«Повідомлення про буцімто «втечу» міської адміністрації з Харкова не відповідають дійсності та є інформаційно-психологічною операцією ворога, яка має на меті деморалізувати суспільство та посіяти панічні настрої», – йдеться у повідомленні Центру.

За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, нині окупанти не мають достатньо сил та засобів, щоб почати потужну наступальну операцію на західному (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) стратегічному напрямку. Крім того, пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що північний кордон постійно укріплюється, а кількість російських військ, які стоять на північному кордоні, відслідковується

Нагадаємо, російська пропаганда вигадала новий фейк про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Сирського. Росіяни поширюють інформацію про те, що у генерала-полковника є «прийомний син в Австралії».

Раніше українцям почали надходити повідомлення нібито від «Офісу президента України», в яких розповідається про «припинення вогню» та «передачу країні-агресору частини територій».

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Теги: Харків окупанти Україна кордон Центр протидії дезінформації

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