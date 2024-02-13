Українська ППО збила 16 «шахедів»: деталі нічної атаки

Знищено 16 ударних безпілотників противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей

У ніч проти 13 лютого російські загарбники атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед». Українські сили ППО збили 16 дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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«У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ та мису Чауда тимчасово окупованого Криму», – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Повідомляється, що внаслідок бойової роботи знищено 16 ударних безпілотників противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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Раніше повідомлялося, російські загарбники атакували Дніпро, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.

Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу «Шахед» рухаються курсом у бік Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу з боку тимчасово окупованих регіонів.

До слова, у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію.