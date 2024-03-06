Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
За словами Зеленського, дієвість ініціативи можна буде оцінити лише тоді, коли боєприпаси отримають Сили оборони
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів

Є позитивний прогрес в ініціативі Чехії щодо закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України. Однак результат можна буде оцінити лише тоді, коли ці снаряди отримають наші військові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом.

«Є позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки тоді, коли ці снаряди будуть в Україні», – сказав Зеленський.

За словами президента, коли снаряди прибудуть – це буде правильний для України результат.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Зокрема, Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

Читайте також: Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
Теги: Володимир Зеленський Чехія боєприпаси війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше стало відомо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів
Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України
4 березня, 19:57
Сьогодні вночі ворожий ударний дрон влучив в одеську багатоповерхівку
Ситуація в регіонах: нічний терор Одеси, атака «Шахедів» на Харків
2 березня, 10:22
Збройні сили України оновили рекомендації для журналістів
Генштаб оновив рекомендації журналістам щодо роботи в районах бойових дій
26 лютого, 12:57
Активісти влаштували протест біля нічного клубу
ТЦК завітав у нічний клуб Вінниці, який провів вечірку напередодні 24 лютого (фото)
25 лютого, 15:46
Дмитро Кулеба зустрівся з очільником МЗС Іспанії
Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні
24 лютого, 00:50
Кум Путіна заявив, що відновлення економіки України можливе лише за підтримки РФ та країн СНД
Кремль знову повірив у Медведчука? Кум Путіна почав робити екзотичні заяви
21 лютого, 14:15
Авдіївка, лютий 2024 року
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
18 лютого, 09:57
Американський пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8 лютого, 02:20
Василь Малюк з 7 лютого 2023 року очолює Службу безпеки України
Рік Малюка: вибухи на Кримському мосту, морські дрони та ліквідація воєнних злочинців
7 лютого, 12:48

Політика

Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єр-міністром Греції
Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єр-міністром Греції
Україна та Греція готують угоду про гарантії безпеки
Україна та Греція готують угоду про гарантії безпеки
Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
Виборам бути? «Слуги народу» збирають інформацію про політичних опонентів
Виборам бути? «Слуги народу» збирають інформацію про політичних опонентів
Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу»
Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу»
«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну
«Зеленський не просить». Білий дім прокоментував відправку військ США в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
47K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
23K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
22K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
15K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
6409
У Києві на Осокорках триває масштабна пожежа (відео)

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua