Виведення з ладу російського тральщика «Обухов»: стали відомі деталі спецоперації

За словами розвідника, робота ГУР продовжується навіть після завершення операції

Головне управління розвідки Міноборони України організувало операцію, під час якої було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ «Олександр Обухов». За словами представника ГУР кожне успішно виконане завдання є роботою багатьох людей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Євген Єрін.

Розвідник зазначив, що кожна операція є роботою багатьох людей. Це стосується планування, збору інформації, роботи з людьми. При цьому робота продовжується навіть після завершення операції. «Я можу сказати з упевненістю: це не останній наш крок», – наголосив Єрін.

Представник ГУР наголосив, що на відео, яке оприлюднило ГУР, можна помітити, що люди «певним гострим предметом» роблять отвір у газоході двигуна корабля.

«Я хотів би, щоб Балтійський флот, як і Чорноморський флот Росії, спав дуже неспокійно. І ми робимо для цього все можливе та іноді навіть неможливе», – додав він.

Нагадаємо, українська розвідка вивела з ладу ще один російський корабель – тральник балтійського флоту «Олександр Обухов». Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. Однак він зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода.

Тральник у липні проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург. Варто нагадати, що це вже не перший виведений з ладу російський тральник – у квітні 2024-го внаслідок операції розвідки «Рибалка» було виведено з ладу ракетний катер «Серпухов».

Раніше в порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

До слова, військовий моряк на псевдо Гога на території РФ підпалив ракетний корабель «Серпухов». Він називає себе етнічним українцем і стверджує, що з першого дня повномасштабної агресії РФ відкрито виступав проти вторгнення, через що командування навіть направляло його до психіатра.