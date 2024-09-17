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Втрати Росії та України у війні: названо кількість поранених та загиблих військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати Росії та України у війні: названо кількість поранених та загиблих військових
Видання пише, що кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 тис.
фото: WSJ

Західна розвідка дає різні дані щодо кількості втрат Росії у війні

Кількість загиблих та поранених військових у війні Росії проти України сумарно складає близько мільйона людей. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Видання, посилаючись на оцінку зроблену на початку цього року, зауважує, що Україна втратила 80 тис. військових, ще 400 тис. отримали поранення.

Водночас західна розвідка дає різні дані щодо кількості втрат Росії. Вважається, що майже 200 тис. загинули, а 400 тис. – поранені.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що втрати України на фронті вп'ятеро менші, ніж у російської армії: «Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше».

Згодом у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

При цьому, за словами президента, точне число загиблих цивільних наразі невідоме. Проте йдеться про десятки тисяч.

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Теги: війна росія росіяни окупанти смерть поранення Україна ЗСУ військові

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