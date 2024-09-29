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Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Основні новини ночі 29 вересня
фото з відкритих джерел

Зеленський з командою повертається із США в Україну

Після тижневого робочого візиту у США президент Зеленський із командою повертається в Україну із багатьма результатами щодо підтримки України світовими лідерами. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 29 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Зброя для фронту, підтримка Плану перемоги та майбутній Рамштайн – звернення президента перед поверненням в Україну

Команда президента Володимира Зеленського завершила офіційний візит до США, який тривав з 22 вересня. З цього приводу президент записав звернення до Українців та підсумував результати поїздки до Штатів. 

Під час візиту Зеленський провів зустрічі з ключовими політичними фігурами США, включаючи президента Джо Байдена, кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камалу Гарріс, а також виступив на засіданнях Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. Основні теми обговорень стосувалися подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії, зокрема постачання зброї та військової допомоги, а також впровадження «плану перемоги», який передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень цього року​.

Зеленський повертається в Україну
Зеленський повертається в Україну
фото з відкритих джерел

Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, де знову зосередив увагу на позиції Росії щодо війни в Україні. Він заявив, що західні країни намагаються завдати Росії «критичної поразки», що, на його думку, є неприпустимим через ядерний статус Росії. 

Лавров виступив в ООН
Лавров виступив в ООН
фото з відкритих джерел

В російському Єйську та інших містах пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО

29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників. 

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру

Щорічно 29 вересня в Україні проходять заходи, присвячені пам'яті жертвам Бабиного Яру. Цей день є важливим етапом у вшануванні пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту та політичних репресій, що мали місце в Україні під час Другої світової війни. 

В Україні згадують жертв Бабиного Яру
В Україні згадують жертв Бабиного Яру
фото з відкритих джерел

Нема логіки: МЗС України дорікнуло Швейцарії за підтримку «мирного плану» Китаю

МЗС України висловило подив щодо рішення Швейцарії підтримати так званий «мирний план» Китаю та Бразилії, наголошуючи на відсутності логіки в цьому кроці. 

Українська сторона підкреслює, що всі ініціативи щодо врегулювання війни повинні базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС також наголосило, що будь-які плани, які не враховують цей аспект, є лише ілюзією діалогу, що грає на руку агресору. Ідея мирних ініціатив, що не визнають факту російської агресії, для України неприйнятна​.

Генсек ООН стурбований ліквідацією лідера «Хезболли»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту. 

Гутерреш стурбований ліквідацією Насралла
Гутерреш стурбований ліквідацією Насралла
фото з відкритих джерел

Китай в ООН застеріг від розширення карти війни в Україні.

Спроба помсти: хусити запустили ракету по аеропорту, де перебував прем'єр Ізраїлю.

Окупанти просунулись кількома вулицями у Селидовому – звіт ISW.

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Теги: Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш росія погрози президент Генсек ООН Сергій Лавров

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