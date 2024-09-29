Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Зеленський з командою повертається із США в Україну
Після тижневого робочого візиту у США президент Зеленський із командою повертається в Україну із багатьма результатами щодо підтримки України світовими лідерами. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 29 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.
Зброя для фронту, підтримка Плану перемоги та майбутній Рамштайн – звернення президента перед поверненням в Україну
Команда президента Володимира Зеленського завершила офіційний візит до США, який тривав з 22 вересня. З цього приводу президент записав звернення до Українців та підсумував результати поїздки до Штатів.
Під час візиту Зеленський провів зустрічі з ключовими політичними фігурами США, включаючи президента Джо Байдена, кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камалу Гарріс, а також виступив на засіданнях Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. Основні теми обговорень стосувалися подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії, зокрема постачання зброї та військової допомоги, а також впровадження «плану перемоги», який передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень цього року.
Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, де знову зосередив увагу на позиції Росії щодо війни в Україні. Він заявив, що західні країни намагаються завдати Росії «критичної поразки», що, на його думку, є неприпустимим через ядерний статус Росії.
В російському Єйську та інших містах пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру
Щорічно 29 вересня в Україні проходять заходи, присвячені пам'яті жертвам Бабиного Яру. Цей день є важливим етапом у вшануванні пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голокосту та політичних репресій, що мали місце в Україні під час Другої світової війни.
Нема логіки: МЗС України дорікнуло Швейцарії за підтримку «мирного плану» Китаю
МЗС України висловило подив щодо рішення Швейцарії підтримати так званий «мирний план» Китаю та Бразилії, наголошуючи на відсутності логіки в цьому кроці.
Українська сторона підкреслює, що всі ініціативи щодо врегулювання війни повинні базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС також наголосило, що будь-які плани, які не враховують цей аспект, є лише ілюзією діалогу, що грає на руку агресору. Ідея мирних ініціатив, що не визнають факту російської агресії, для України неприйнятна.
Генсек ООН стурбований ліквідацією лідера «Хезболли»
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту.
Китай в ООН застеріг від розширення карти війни в Україні.
Спроба помсти: хусити запустили ракету по аеропорту, де перебував прем'єр Ізраїлю.
Окупанти просунулись кількома вулицями у Селидовому – звіт ISW.
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