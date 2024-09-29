Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей
Протягом ночі безпілотники атакували територію Російської Федерації
У ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Росію. Нібито системи ППО знищили 125 БпЛА літакового типу. Про це повідомляє Міноборони РФ.
Протягом ночі безпілотники атакували територію Російської Федерації:
- 67 БПЛА перехоплені та знищені над територією Волгоградської області,
- 17 – над територією Білгородської,
- 17 – над територією Воронезької області,
- 18 – над територією Ростовської області,
- по одному над територією Брянської, Курської областей та Краснодарського краю,
- три над акваторією Азовського моря.
🔥Аеродром в Ейську горить після атаки БпЛА 🔥 pic.twitter.com/df4lTVuTem— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 29, 2024
Нагадаємо, що 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.
До слова, Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. У той час як у соцмережах ширились численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітував про збиття всіх дронів.
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