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Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей
67 БпЛА Росія нібито знищила над територією Волгоградської області
фото: Pacific Press picture alliance (ілюстративне)

Протягом ночі безпілотники атакували територію Російської Федерації

У ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Росію. Нібито системи ППО знищили 125 БпЛА літакового типу. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Протягом ночі безпілотники атакували територію Російської Федерації:

  • 67 БПЛА перехоплені та знищені над територією Волгоградської області,
  • 17 – над територією Білгородської,
  • 17 – над територією Воронезької області,
  • 18 – над територією Ростовської області,
  • по одному над територією Брянської, Курської областей та Краснодарського краю,
  • три над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, що 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.

До слова, Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. У той час як у соцмережах ширились численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітував про збиття всіх дронів.

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Теги: росія росіяни окупанти війна Україна безпілотник системи ППО

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