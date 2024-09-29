Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей

Протягом ночі безпілотники атакували територію Російської Федерації

У ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Росію. Нібито системи ППО знищили 125 БпЛА літакового типу. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Протягом ночі безпілотники атакували територію Російської Федерації:

67 БПЛА перехоплені та знищені над територією Волгоградської області,

17 – над територією Білгородської,

17 – над територією Воронезької області,

18 – над територією Ростовської області,

по одному над територією Брянської, Курської областей та Краснодарського краю,

три над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, що 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.

До слова, Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. У той час як у соцмережах ширились численні відео з пожежами в кількох областях Росії, ворог традиційно звітував про збиття всіх дронів.